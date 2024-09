Iran, esplosione in una miniera di carbone, 30 morti

Almeno 30 persone sono morte nell'esplosione avvenuta in una miniera di carbone in Iran. Lo riferiscono i media di stato.

Il governatore generale della provincia del Khorasan meridionale, Javad Ghanaat, ha riferito che, a seguito dell'esplosione nei blocchi B e C della miniera di carbone Madanjou a Tabas, 22 minatori sono rimasti intrappolati nel blocco C. Diverse squadre di soccorso stanno cercando di salvarli creando un'apertura nel tunnel, dove è stata rilevata un'alta concentrazione di gas metano.

Ghanaat ha spiegato che i lavori di soccorso nel blocco B sono terminati, e dei 47 lavoratori che erano presenti, 30 sono morti e 17 sono rimasti feriti.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, prima della sua partenza per New York, dove parteciperà alla 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime dell'incidente. Ha quindi incaricato i membri del suo governo di seguire da vicino l'indagine sulle cause dell'esplosione e di fornire il necessario supporto alle vittime e alle loro famiglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA