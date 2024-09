Calcio: Inter; Inzaghi, siamo stati poco squadra

"Il Milan è un'ottima squadra, stasera ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria.

Abbiamo approcciato male e siamo stati poco squadra, cosa che raramente ci succede. Però abbiamo approcciato male entrambi i tempi, ho provato a cambiare ma non è cambiata la situazione.

Siamo stati poco compatti, abbiamo perso le distanze". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. "Secondo me non eravamo lucidi, sceglievamo male sia in fase di possesso che di non possesso. Dovevamo fare di più, io per primo che sono l'allenatore. Siamo amareggiati perché era un derby, quello che possiamo fare è lavorare - ha aggiunto -. Al di là dei particolari, la sensazione è che eravamo vuoti di testa. Le sconfitte bruciano, cercheremo di lavorare di più e prendere qualcosa di positivo da questa sconfitta. Mi dispiace perché questi due giorni i ragazzi li avevo visti concentrati, avevamo lavorato bene".



