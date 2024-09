"La Cina continua a comportarsi in modo aggressivo, mettendoci alla prova in tutta la regione".

Lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden durante il vertice Quad, in Delaware, non sapendo di avere il microfono aperto. Il commento è in contrasto con la dichiarazione finale del summit nella quale i leader di Stati Uniti, Australia, Giappone e India non hanno menzionato direttamente Pechino.





