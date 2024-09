Amadeus, stasera sul Nove per realizzare un sogno senza paura

''Buongiorno e buona domenica, questo per me è un giorno importante, questo 22 settembre 2024 l'inizio di una nuova avventura, la parola che mi viene in mente e che auguro a voi è felicità''. Lo dice Amadeus - camicia fantasia all'aperto mentre cammina lungo un muro - in un video pubblicato sui social alla vigilia della partenza della sua nuova avventura sul Nove.

''La felicità di essere in questa azienda la Warner Bros Discovery, sul Nove - continua Amadeus -, di essere stato 25 anni in una azienda che continuerò ad amare, la Rai e la sincera felicità che il programma che ho lasciato continui ad avere il meritato successo. Sono felice quando inizio sempre qualcosa di nuovo, amo ricordare e conservare tra i miei ricordi le prime volte, la prima volta radiofonicamente parlando in un programma che facevo nel lontano 1977 in una piccola radio di Verona Blu radio star, il primo disco trasmesso Buona domenica di Antonello Venditti, la prima volta al Festivalbar nel 1993 ad Ascoli Piceno con sul palco alcuni dei miei grandi amici come Rosario Fiorello e Lorenzo Jovanotti, la prima volta di un quiz di un game, la prima volta dei miei cinque festival di Sanremo, anche stasera è una prima volta molto molto importante e spero che voi possiate seguire Chissà chi è a seguire Suzuki music party. E' normale - continua - che domani ci saranno i commenti, gli apprezzamenti e forse anche le critiche ma questo fa parte del mio lavoro, poi c'è una frase bellissima in un libro che sicuramente avete letto altrimenti dovete farlo immediatamente che è L'alchimista, diceva ''l'unica cosa che può rendere impossibile la realizzazione di un sogno è la paura'', non bisogna mai avere paura a qualsiasi età e provare a realizzare i propri sogni e io stasera ci proverò. Vi abbraccio e vi aspetto''.



