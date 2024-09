Lupi incontra Gelmini, Carfagna e Versace

Si è svolto in mattinata, a quanto si apprende, un incontro tra il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi e le tre parlamentari fuoriuscite da Azione, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace.

La riunione è stata centrata sulla possibilità di avviare un percorso politico comune. E' stata condivisa la necessità di lavorare al rafforzamento, in un sistema bipolare, della proposta politica moderata e di centro del Centrodestra, aprendo alla società civile ed ai tanti amministratori che in questi anni hanno costruito presenze civiche e dato testimonianza di buona politica, anche per recuperare gli elettori scontenti che si sono rifugiati nell'astensionismo. Nella prossima settimana si approfondiranno i contenuti e le modalità della proposta.





