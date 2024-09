Borsa: Tokyo in rialzo in scia di Wall St., picco del 2%

L'indice azionario Nikkei ha guadagnato brevemente oltre il 2 per cento questa mattina, guidato dai titoli tecnologici correlati ai chip, che seguono i progressi delle loro controparti statunitensi.

Alle 10 del mattino ora locale, il Nikkei Stock Average a 225 titoli era in rialzo di 689,96 punti, o 1,86 percento. L'indice Topix più ampio è salito di 35,05 punti, o 1,34 percento, a 2.651,92.

La tendenza al rialzo si era vista già nei primi 15 minuti di scambi. Seguendo i guadagni notturni di Wall Street spinti dall'ottimismo sull'economia statunitense dopo la decisione della Federal Reserve all'inizio di questa settimana di tagliare drasticamente i tassi di interesse, il Nikkei 225 era salito di 658,06 punti, + 1,77 per cento. L'indice Topix più ampio saliva di 34,05 punti, ovvero dell'1,30 per cento.



