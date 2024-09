Nevi, recuperare risorse da micro bonus e detrazioni

"Sulla manovra e come in tutti i provvedimenti avanziamo proposte e cerchiamo sempre una sintesi, non facciamo solo rivendicazioni, ma vogliamo trovare soluzioni, specie sui temi più ostici. I Governi precedenti non ci sono riusciti e quindi evidentemente non è un'operazione facile e realizzabile in poco tempo. Ci sono però una montagna di detrazioni, bonus, deduzioni, micro bonus e quant'altro che possono essere rivisti e da lì recuperare risorse da investire sullo sviluppo, sulla crescita e sulla sanità, come fatto lo scorso anno". Così il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Coffee Break su La7.



