Un'opa su Commerzbank non è tra le opzioni di Unicredit. Lo dice in un'intervista al Messaggero il ceo dell'istituto italiano, Andrea Orcel.

"No, sarebbe un atto aggressivo, noi abbiamo comprato il 4,5% sul mercato e un 4,49% che ci è stato venduto dallo Stato tedesco, siamo contenti di quanto abbiamo fatto. Nessun retropensiero né una tattica diversa", sottolinea il ceo del gruppo di Piazza Gae Aulenti.



