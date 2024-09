Seul e Tokyo: la Corea del Nord ha lanciato missili balistici

La Corea del Nord ha lanciato stamattina una salva di missili balistici a corto raggio, per la seconda volta in una settimana. Lo riferiscono Seul e Tokyo.

"In vista per ulteriori lanci, il nostro esercito ha rafforzato il monitoraggio e la vigilanza condividendo attentamente le informazioni" con gli alleati di Giappone e Stati Uniti, afferma la Corea del Sud. La guardia costiera nipponica afferma che uno dei missili è ammarato: "Imbarcazioni, prestate attenzione alle informazioni che vi giungono e se individuate oggetti caduti non avvicinatevi ma segnalatelo" alle autorità".

Giovedì scorso la Corea del Nord ha lanciato quelli che Seul ha descritto come missili balistici multipli a corto raggio nelle acque a est della penisola coreana, il primo importante test balistico di Pyongyang dall'inizio di luglio. I media statali nordcoreani hanno in seguito affermato che si era trattato del test di un "nuovo tipo di lanciarazzi multiplo da 600 mm" supervisionato dal leader supremo Kim Jong-un.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA