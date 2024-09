Tredici persone sono rimaste ferite nel bombardamento ucraino nella regione russa di Tver che ha preso di mira un deposito di munizioni. Lo ha detto il ministero della Salute di Mosca, aggiungendo che i feriti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni non gravi. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.



