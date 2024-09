Marina Berlusconi, nessuna trama contro Meloni

"So bene che arginare il fiume delle voci e delle indiscrezioni è pratica molto difficile, se non impossibile, ma io non posso continuare a tollerare presunte ricostruzioni che non hanno il minimo contatto con la realtà": inizia in questo modo la lettera che Marina Berlusconi ha inviato a Repubblica per smentire che ci sia da parte della famiglia "disistima" nei confronti della premier Giorgia Meloni e "scontentezza" per quanto fa Antonio Tajani alla guida di Forza Italia "quando in entrambi i casi è vero esattamente il contrario".



