La Roma esonera De Rossi, 'decisione per interesse squadra'

"L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra". Lo rende noto il club con una nota sul proprio sito. "La decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio", aggiunge il comunicato giallorosso che ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e "per la sua passione e dedizione di questi mesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA