Borrell, condanno esplosioni in Libano, rischio escalation

"Ho chiamato il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib, mi ha informato dell'esplosione di un elevato numero di dispositivi elettronici in molte aree del Paese: migliaia di persone sono rimaste ferite, centinaia in condizioni critiche, gli ospedali sono al collasso". Lo fa sapere in una nota l'alto rappresentante Josep Borrell. "Anche se gli attacchi sembrano essere stati mirati, hanno avuto pesanti e indiscriminati danni collaterali tra i civili, compresi i bambini tra le vittime. Non posso che condannare questi attacchi che mettono in pericolo la sicurezza e la stabilità del Libano e aumentano il rischio di escalation".





