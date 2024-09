Auto investe 7 persone in Versilia, morte due ragazze

Alla guida di una Mercedes una donna ha travolto sette persone, causando la morte sul colpo di due ragazze tedesche. Le altre cinque persone sono state portate in ospedale. È il bilancio dell'investimento avvenuto poco dopo le 19 a Lido di Camaiore (Lucca).

All'ospedale è finita, per gli esami tossicologici, anche la conducente, una 44enne di origine brasiliana. L'auto avrebbe bucato due semafori rossi: al primo ha travolto e ucciso le due ragazze tedesche, classe 2005 e 2006. Poi al secondo incrocio gli altri pedoni: tra loro una sessantenne portata in codice rosso per un politrauma, con l'elisoccorso, all'ospedale Cisanello a Pisa. Smistate tra gli ospedale di Massa e della Versilia le altre persone investite. L'auto si è fermata dopo aver urtato altre due vetture: la conducente è scesa dalla macchina fino all'arrivo della polizia stradale che l'ha portata in ospedale per gli esami tossicologici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA