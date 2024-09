Orsini, servono scelte coraggiose, sfida è anche sociale

"Se l'Europa deve cambiare marcia anche l'Italia è chiamata a nuove scelte coraggiose", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che nella sua relazione all'assemblea annuale mette in primo piano anche la "sfida sociale", l'esigenza di puntare su "poche e chiarissime priorità" con "tre direttrici: competitività, produttività" ma anche "comunità". E spiega: "La terza per me significa dare senso sociale, valore e dignità alle altre due".

"La contrazione dell'industria italiana" richiede "una vera e propria responsabilità collettiva, di tutti i soggetti sociali e politici del nostro Paese" per "realizzare un deciso balzo avanti della produttività italiana". Ed in Europa è ora "vitale" un "cambio di passo sulla competitività".



