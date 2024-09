Maltempo: auto travolte dall'acqua nel foggiano, disperso Vf

Un vigile del fuoco risulta disperso ed un altro è stato salvato dai suoi colleghi dopo che la vettura su cui viaggiavano è stata travolta dall'acqua a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Foggia.

I vigili del fuoco, secondo le prime informazioni, stavano soccorrendo un'auto rimasta in panne sulla Sp 30, tra San Severo e Torre Maggiore, quando sono stati investiti dall'acqua che ha trascinato via le vetture.

Sono in corso le ricerche del vigile del fuoco e di eventuali altre persone travolte



Riproduzione riservata © Copyright ANSA