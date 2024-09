Laura Pausini, nuova nomination ai Latin Grammy Awards

Laura Pausini ha ricevuto una nuova nomination ai Latin Grammy Awards, giunti quest'anno alla 25/a edizione, che si terrà al Kaseya Center di Miami il prossimo 14 novembre.

La nomination arriva per la categoría Mejor Album Vocal Pop Tradicional, e le viene riconosciuta per il suo ultimo lavoro discografico, Anime Parallele, in versione spagnola Almas Paralelas.

Tra i nominati appare anche Julio Reyes Copello, nella categoria Productor del Año, che firma per Laura la produzione di Vale la pena, una delle tracce dell'album.

Questo nuovo traguardo segna il suo ritorno ai Latin Grammy, a distanza di un anno dal prestigioso riconoscimento conferito dall'Academia Latina de la Grabación come Latin Recording Academy Person of the Year, dopo essere stata omaggiata da serata tributo tenutasi a Siviglia, lo scorso novembre 2023, un concertto tributo con interpretazioni del suo rinomato repertorio, scritto e realizzato per lei dalla Latin Grammy Academy.

Vincitrice di 5 Latin Grammy, 1 Grammy Award, 1 Golden Globe, 1 nomination agli Oscar e un'infinita scia di riconoscimenti, Laura Pausini ha pubblicato il suo ultimo disco di inediti nell'ottobre del 2023. Il successo di questo progetto è sfociato nel suo decimo tour mondiale, che ha radunato più di 450.000 fan tra Italia, Europa, America.



