Jane's Addiction annullano tour dopo rissa tra Farrell e Navarro

La rock band statunitense Jane's Addiction ha messo fine al suo tour di reunion, in seguito alla rissa avvenuta sul palco tra il cantante Perry Farrell e il chitarrista Dave Navarro.

"La band ha preso la difficile decisione di prendersi una pausa come gruppo. Pertanto annulleranno il resto del tour", hanno affermato i Jane's Addiction in un breve comunicato. In una dichiarazione rilasciata ad alcuni media Usa, il 65enne Farrell ha affermato: "Questo fine settimana è stato incredibilmente difficile e dopo aver avuto il tempo e lo spazio per riflettere è giusto che mi scusi con i miei compagni di band, in particolare Dave Navarro, i fan, la famiglia e gli amici per le mie azioni durante lo spettacolo di venerdì.

Sfortunatamente il mio punto di rottura ha portato a un comportamento ingiustificabile e mi assumo la piena responsabilità per come ho scelto di gestire la situazione".





