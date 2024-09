Crosetto, Italia-Francia unite contro allargamento crisi

"Eccellente confronto col collega francese Sebastien Lecornu. Cooperazione bilaterale nel settore della Difesa e analisi sulle aree di crisi, in particolare su Medioriente, Mar Rosso e Ucraina. Italia e Francia riconoscono la necessità di compiere ogni sforzo per evitare l'allargamento dei conflitti in corso. Ci sarà l'approfondimento su possibili sinergie nell'industria della difesa, sia a livello bilaterale che europeo". Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine del bilaterale a Roma con il collega francese Lecornu.



