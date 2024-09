Camera della Colombia: González presidente eletto del Venezuela

Con 83 voti favorevoli e 27 contrari, la Camera della Colombia ha approvato la mozione presentata dal deputato Andrés Forero del Centro democratico in cui si invita il presidente Gustavo Petro a riconoscere Edmundo González come presidente eletto del Venezuela, condannando le violazioni dei diritti umani dopo il voto del 28 luglio.

"La Camera dei rappresentanti della Colombia condanna categoricamente il flagrante disprezzo della volontà popolare espressa nelle urne e invita il presidente Gustavo Petro a riconoscere Edmundo González presidente eletto del Venezuela per il periodo 2025-2031" si legge nella mozione approvata.



