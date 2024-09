Mercati azionari asiatici in direzioni diverse, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso in calo di un punto percentuale ancora sulla forza dello yen. Bene invece Hong Kong, che si avvia alla conclusione in aumento dell'1,1%.

Chiusi per festività i listini cinesi e di Seul, mentre Sidney sale dello 0,2%.

Incerti i futures sull'avvio delle Borse europee.



