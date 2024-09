Borsa: Milano cresce (+0,5%) con l'Europa, bene Nexi e Tim

Piazza Affari conferma l'avvio positivo e nei suoi scambi della prima parte della seduta sale dello 0,5%, con Nexi in crescita dell'1,5% e Tim in rialzo di circa un punto percentuale. Le Tim risparmio salgono del 2% a 0,286 euro dopo che Davide Leone and Partners ha confermato di detenere il 10% del titolo.

Acquisti anche su Tenaris e Ferrari, in aumento attorno all'1%, fiacca Unipol che scende dello 0,5% dopo la corsa di ieri.

Tutti i listini azionari europei si confermano in lieve crescita in attesa della decisione di domani della Federal Reserve sui tassi, con lo spread tra Btp e Bund che resta calmo attorno ai 135 punti base e l'euro piuttosto stabile su quota 1,11 contro il dollaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA