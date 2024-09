'Ordigno esplode nel centro di Colonia, un ferito grave'

Una grande esplosione si è verificata nel centro di Colonia. nella zona di Hohenzollernring. Lo riporta la Bild.

La polizia afferma su X che la zona è chiusa ed è in corso "un'importante operazione di polizia".

Poco dopo le 6 un ordigno esplosivo è esploso sul Ringen, il famoso viale delle feste di Colonia e secondo le informazioni della Bild l'esplosione è avvenuta nell'ingresso di un ristorante in un edificio che ospita anche uffici. Un addetto alle pulizie è rimasto gravemente ferito nell'esplosione ed è ora ricoverato in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA