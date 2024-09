Meloni, ancora qualche settimana per avvio progetto in Albania

"Stiamo lavorando a questo progetto con estrema serietà, richiederà ancora qualche settimana perché sia perfetto, avrei preferito che iniziasse prima ma abbiamo gli occhi del mondo puntati su questa iniziativa se serve qualche giorno in più non mi dispiace". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda al termine dell'incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer.

"Il modello che il governo italiano ha immaginato di centri per processare le richieste di asilo sotto giurisdizione italiana ed europea in un Paese straniero non era stato sperimentato, se funziona e io credo funzioni tutti capiscono che c'è una chiave di volta anche per l'elemento di deterrenza ad affidarsi ai criminali".



