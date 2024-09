Emmy, 'Shogun' è la miglior serie drammatica dell'anno

'Shogun' è la miglior serie drammatica dell'anno. La 76ma edizione degli Emmy ha rispettato i pronostici: la produzione Hulu-Disney+ era la gran favorita a portare a casa il premio più prestigioso dei cosiddetti 'Oscar della televisione'.

I suoi protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai hanno ritirato gli Emmy per miglior attore e attrice principali in una serie drammatica. Sawai è la prima interprete di origini asiatiche a ottenere questa statuetta. La serie, girata anche in giapponese, arrivava alla cerimonia di stasera con 25 candidature, di cui 14 già vinte nelle categorie tecniche.

Questa sera aggiunge al montepremi 4 statuette



