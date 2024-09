Tempesta Boris sferza Europa centrale, 8 morti accertati

(ANSA-AFP) - BUCAREST, 15 SET - La tempesta Boris ha fatto una sesta vittima nel sud-est della Romania, hanno annunciato i servizi di emergenza, segnalando anche la scomparsa di una persona. Il totale dei morti per il maltempo nel centro Europa sale così a 8, con una vittima accertata in Polonia e una in Austria. In Repubblica ceca sono stati segnalati 4 dispersi.

"In seguito all'episodio meteorologico dei giorni scorsi", si registra un nuovo decesso nella regione di Galati, dove sono già morte cinque persone a causa delle alluvioni, si legge in un comunicato delle autorità romene.

In Romania, quasi 6.000 famiglie sono state colpite dalla tempesta, e solo 300 di queste hanno trovato rifugio presso i vicini o nelle tende allestite dalle autorità. (ANSA-AFP).



