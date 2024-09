Spari vicino a campo da golf di Trump,'ex presidente al sicuro'

Alcuni spari sono stati uditi vicino a un campo da golf in Florida dove si trovava Donald Trump. L'ex presidente - ha fatto subito sapere il suo staff - è al sicuro e non ha mai corso alcun pericolo ma il secret service sta indagando sul fatto insieme all'Ufficio dello Sceriffo di Palm Beach. Secondo fonti del New York Post gli spari fuori dal club di West Palm Beach non avrebbero nulla a che fare con Trump ma si sarebbe trattato di una sparatoria tra due persone che si sono scambiate vicendevolmente colpi di armi da fuoco.

L'ex presidente si trova in Florida, nell'area di Palm Beach, dove ha due proprietà e al momento del fatto stava giocando a golf.



