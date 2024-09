Sondaggio, per il 56% degli americani Harris ha vinto dibattito

Per il 56% degli americani, Kamala Harris ha vinto il dibattito televisivo con Donald Trump.

E' quanto emerge da un sondaggio di Abc News-Ipsos, secondo il quale per il 36% degli interpellati il vincitore è stato invece Trump. Il sondaggio rivela che il sostegno espresso a Harris da Taylor Swift ha avuto un impatto lieve: il 6% degli americani ritiene che l'endorsement li farà votare più probabilmente per Harris, mentre il 13% afferma che il sostegno renderà meno probabile un loro voto per Harris. Per l'81% Taylor Swift non fa la differenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA