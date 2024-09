Il bilancio delle vittime del tifone Yagi in Birmania è salito a 113 e più di 320.000 persone sono state sfollate, ha dichiarato la giunta militare che governa il Paese. "Nella notte del 14 settembre, 113 persone sono rimaste uccise in tutto il Paese, 64 sono disperse e 14 sono rimaste ferite", ha dichiarato il portavoce Zaw Min Tun, aggiungendo che 'più di 320.000 persone appartenenti a 78.000 famiglie sono state evacuate in campi di soccorso temporanei'.





