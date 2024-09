Houthi rivendicano lancio missile su Israele,'bersaglio colpito'

I miliziani filoiranianai yemeniti Houthi hanno formalmente rivendicato il lancio del missile su Israele. Il portavoce Yahya Saree in un video afferma che "è stata presa di mira una posizione militare del nemico israeliano nella zona di Jaffa" da "un missile balistico che ha colpito con successo il suo bersaglio".

Sul successo del lancio la versione degli Houthi, che poco prima avevano affermato che le difese aeree israeliane non erano riuscite a intercettare il missile, è discordante con quanto affermato dall'Idf, secondo cui il missile non ha ferito nessuno perché colpito prima da un missile Arrow, poi da Iron Dome che ne ha intercettato i frammenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA