Fbi, Trump oggetto di un tentato assassinio

Gli spari vicino a Donald Trump sembrano un "apparente tentato assassinio". Lo afferma l'Fbi dopo che la Cnn aveva scritto, citando fonti, che la persona fermata dalla polizia per gli spari davanti al club del golf aveva come target l'ex presidente.

Lo sceriffo della contea ha riferito che l'uomo, quando è stato fermato, "non era armato ed era calmo, non mostrava molte emozioni".

Donald Trump, che sta rientrando alla sua residenza di Mar-a-Lago, ha intanto dichiarato: "Sto bene. Niente mi rallenterà. Non mi arrenderò mai".



