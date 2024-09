Da Usa decine di F-35 alla Romania per 7,2 miliardi di dollari

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di decine di jet da combattimento F-35 al suo alleato NATO Romania, un accordo del valore di 7,2 miliardi di dollari.

Il contratto, che deve ancora essere approvato dal Congresso degli Stati Uniti, riguarda l'acquisto da parte di Bucarest di 32 aerei F-35A e relative attrezzature, prodotti dal gigante aerospaziale e della difesa statunitense Lockheed Martin.

"Questa proposta di vendita sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato NATO che è una forza importante per la stabilità politica ed economica in Europa", ha affermato in una nota il Dipartimento di Stato.

L'annuncio del contratto arriva mentre i piloti ucraini hanno iniziato ad addestrarsi questa settimana presso un centro speciale in Romania sugli F-16, jet da combattimento di fabbricazione statunitense che Washington ha inviato a Kiev per respingere l'invasione russa.

La Romania occupa una posizione strategica alle porte dell'Ucraina e del Mar Nero e mira a diventare un hub internazionale per l'addestramento F-16. Ha inaugurato un centro di addestramento F-16 presso la sua base aerea di Fetesti nel novembre 2023, impegnandosi ad addestrare anche lì gli ucraini.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato la sua controparte rumena Luminita Odobescu giovedì, ringraziando Bucarest per aver consegnato un sistema di difesa missilistica Patriot all'Ucraina.

Il Dipartimento di Stato ha anche annunciato l'approvazione di una vendita al Giappone per 4,1 miliardi di dollari di un aereo cisterna per rifornimento in volo KC-46A.



