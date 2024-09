Vaiolo delle scimmie, primo caso annunciato in Marocco

Primo caso di Mpox o vaiolo delle scimmie registrato in Marocco. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri il Ministero della Salute, che ha chiarito che il caso è stato scoperto "nel quadro del protocollo sanitario approvato nel Marocco dall'inizio di questa nuova allerta sanitaria a livello mondiale".

Il paziente riceve cure mediche adeguate, secondo le procedure sanitarie approvate, in un centro specializzato nella città di Marrakech, precisa il comunicato stampa. Il suo stato di salute è stabile e non desta preoccupazione, ma resta soggetto a stretto monitoraggio medico per garantire la stabilità delle sue condizioni.



