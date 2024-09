Cina, rialzo progressivo dell'età pensionabile dal 2025

La Cina alza l'età per la pensione con un aumento progressivo che rappresenta una rivoluzione nel settore, i cui assetti risalgono agli anni '50. Secondo la decisione del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento, l'età pensionabile per gli uomini sarà portata da 60 a 63 anni nel corso di 15 anni a partire dal 2025, mentre quella per le donne con funzioni di quadro e le operaie sarà portata, rispettivamente, da 55 a 58 e da 50 a 55 anni. La mossa, riferita dalla Xinhua, aggiorna le vecchie leggi sul lavoro e punta ad allentare le pressioni del rapido calo della forza lavoro.



