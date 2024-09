"Ci sarà un mio ingresso a brevissimo in FI. Sono tutti informati. Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l'affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina e approdare in un Partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata e centrista". Lo ha detto, contattata dall'ANSA, Rachele Mussolini, dopo l'annuncio dell'addio a FdI



Riproduzione riservata © Copyright ANSA