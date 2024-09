Apertura di seduta negativa per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre cedono l'1,25% a 36,66 euro. Secondo uno studio dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis citato dall'Agenzia Bloomberg, l'Europa avrebbe già raggiunto il picco delle importazioni di gas naturale liquefatto, che dovrebbero calare dell11% a fine anno, per scendere poi di un ulteriore 37% nei prossimi 10 anni.



