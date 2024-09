Idf, tre membri dello staff Unrwa erano miliziani di Hamas

Dei nove miliziani di Hamas uccisi nell'attacco contro una scuola nella striscia di Gaza tre erano anche componenti dello staff dell'Unrwa. E' quanto riportano i media locali secondo i quali l'Idf ha identificato e redatto una lista dei nove militanti di Hamas morti in seguito all'attacco di ieri.

Secondo l'Idf a far parte del personale dell'Unrwa ed essere contemporaneamente membri del braccio militare di Hamas erano Muhammad Adnan Abu Zaid, Yasser Ibrahim Abu Sharar e Iyad Matar.

In base alle informazioni diffuse dall'esercito almeno due di loro sarebbero stati responsabili anche del lancio di colpi di mortai contro le truppe israeliane. Gli altri sei terroristi identificati dall'Idf sono: Ayser Qardaya, Bassem Majed Shahin, Omar al-Judaili, Akram Saber al-Ghalidi, Muhammad Issa Abu al-Amir e Sharif Salam. Tutti componenti delle forze di sicurezza interne di Hamas. Alcuni di loro avrebbero inoltre partecipato agli attacchi del sette ottobre scorso.



