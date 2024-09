Idf, 'abbiamo colpito militanti Hezbollah in Siria'

L'esercito israeliano ha confermato di aver effettuato oggi due attacchi con droni nel sud della Siria colpendo nella zona di Quneitra Ahmed al-Jaber, membro della cosiddetta unità "fascicolo Golan" di Hezbollah, e in un altro attacco, nell'area di al-Rafidun, un "militante che stava promuovendo atti di terrorismo contro Israele, e agiva in cooperazione e sotto la guida dell'Iran".

Due combattenti siriani vicini agli Hezbollah libanesi, sono stati uccisi sulle Alture siriane del Golan da un raid missilistico israeliano, secondo quanto riferito dall'Osservatorio per i diritti umani in Siria. La fonte riferisce che l'attacco è avvenuto nella regione di Qunaytra, a ridosso della Linea dell'armistizio tra Siria e Israele firmato nel 1974 dopo la guerra di Ottobre dell'anno precedente. Sul lato orientale del Golan, quello controllato dal governo di Damasco, opera una milizia locale, cooptata dagli Hezbollah e nota come "Resistenza islamica per la liberazione del Golan". Le alture sono state in gran parte conquistate da Israele nel 1967 e nel 1973. E sono state annesse, senza riconoscimento internazionale, nel 1981. Nel 2019 gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture controllate da Israele.



