Borsa: Milano sale (+1%), corrono Tim, e Banco, cauta Unicredit

Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1% a 33.505 punti sostenuto da Tim (+3,82%), Interpump (+2,44%), Fineco (+1,97%) ed Stm (+1,95%). In luce anche Banco Bpm (+1,9%), Bper (+1,8%) e Popolare Sondrio (+1,88%), più cauta invece Mps (+1,41%), mentre Unicredit (+0,9%) e Intesa (+0,87%) salgono meno dell'indice di riferimento. Acquisti anche su Tenaris (+1,69%), Saipem (+1,56%), Moncler (+1,36%) e Cucinelli (+1,33%), mentre Eni sale dell'1%. Pochi i segni meno, limitati a Italgas (+0,77%), terna (-0,44%), Snam (-0,15%) ed hera (-0,11%). Tra i titoli a mio capitalizzazione balzo di Eph (+33,33%) e scivolone di Met Extra Group (-49,54%).

In calo a 141,4 punti lo spread tra btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,5 punti al 3,54% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,13%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA