"Non so se voglio farne un altro". All'indomani del duello tv con Kamala Harris, Donald Trump in un'intervista a Fox news ha dubbi su un secondo dibattito tv con la sua rivale.

Quanto al fatto che il dibattito fosse "truccato", Trump ha evidenziato che "era tre contro uno", attaccando i moderatori di Abc news.



