Trump, con Harris Israele non esisterà più in due anni

"Kamala Harris odia Israele - ha detto Trump durante il dibattito - e ha disertato il discorso di Netanyahu al Congresso Usa preferendo andare alla riunione di una sorority, credo che se diventerà presidente Israele non esisterà nel giro di due anni". Harris accusa lo sfidante repubblicano di "essere manipolato dai dittatori" come Vladimir Putin e Kim Jong Un che "fanno il tifo per lui". Con il leader nordcoreano, ha aggiunto la candidata democratica al dibattito tv, "si scriveva lettere d'amore". "Se Trump fosse presidente, Putin sarebbe seduto a Kiev con gli occhi puntati sull'Europa" ha detto ancora Harris. "Sei amico di un dittatore che ti si mangerebbe a colazione", ha attaccato la democratica.



