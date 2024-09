Sanchez, Ue dovrebbe riconsiderare dazi sulle e-car cinesi

L'Ue dovrebbe "riconsiderare" il piano sull'imposizione di dazi aggiuntivi fino al 36,3% alle importazioni di e-car made in China. Parlando a Shanghai, seconda tappa della sua visita in Cina, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha detto di voler "essere schietto e franco: dobbiamo riconsiderare tutti noi, non solo gli stati membri ma anche la Commissione, la nostra decisione in merito. Non abbiamo bisogno di un'altra guerra", in questo caso commerciale. "Penso che dovremmo costruire ponti tra l'Ue e la Cina e dalla Spagna, e quello che faremo è di essere costruttivi e cercare di trovare un compromesso tra Cina e Commissione europea".



