Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund in attesa del dato sull'inflazione americana del pomeriggio e in vista della riunione della Bce di domani, che dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e quello tedesco è fermo a 144 punti base mentre i rendimenti del Btp sono in calo di un punto base al 3,56%.



