Gallant rivela monito Hamas ai Sinwar,'popolo non è più con noi'

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha diffuso una lettera di un alto funzionario di Hamas, Rafa Salama, ucciso in luglio dall' Idf, indirizzata ai fratelli Yahya Sinwar e Muhammad Sinwar, da cui emergerebbe una grave crisi dell'organizzazione islamica. La lettera, secondo la tv israeliana, risalirebbe allo scorso maggio.

Nel documento, tradotto e pubblicato dall'ufficio del ministro della Difesa e mostrato in foto dallo stesso ministro, Salama sottolinea "le gravi perdite subite da Hamas: la capacità missilistica è stata ridotta del 90-95%, il 60% delle armi personali è stato distrutto e il 65-70% degli armamenti anti-carro sono stati persi. Inoltre, il 50% dei combattenti è stato ucciso o ferito". Salama aggiunge che "i restanti combattenti sono fisicamente e mentalmente esauriti e la popolazione non li sopporta più".

"I leader non avrebbero potuto salvarlo", ha dichiarato Gallant riferendosi a Salama. "Anche i capi di Hamas saranno presto colpiti", ha aggiunto il ministro.



