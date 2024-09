Gaffe Trump, 'gli immigrati mangiano i gatti domestici'

Altra gaffe di Donald Trump, che ha ripetuto nel dibattito tv la falsa teoria cospirativa secondo cui gli immigrati haitiani mangiano i gatti domestici degli americani. Ma per la seconda volta il moderatore ha usato il fact checking e lo ha smentito.

"La gente - lo schernisce Harris - se ne va dai comizi di Trump per noia ed esasperazione. Parla di argomenti che non hanno nulla a che fare con le questioni politiche, di personaggi immaginari come Hannibal Lecter".



