Ciriani, ok Cdm al Psb dopo i dati Istat del 23 settembre

"Rispetto al Piano Strutturale di Bilancio ho informato le Camere che il governo ha pronto il Psb perché venga approvato dal Cdm il 17 settembre, tuttavia è intervenuta una novità e cioè che l'Istat per il 23 settembre ha annunciato nuovi dati di natura economica e finanziaria che potrebbero incidere sui contenuti del piano. Quindi ho informato i capigruppo di maggioranza e di opposizione che potrebbe esserci un'integrazione. E a questo punto, per rispetto della Camera e del Senato e delle opposizioni che hanno chiesto un esame approfondito e non troppo stretto nei tempi ho detto che c'è la possibilità, se le Camere sono d'accordo, di chiedere alla Commissione Ue un posticipo di una settimana per l'approvazione del piano che in realtà dovrebbe essere approvato entro il 30 settembre". A dirlo ai giornalisti è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.



