Lanciata Polaris Dawn, i privati verso un nuovo record

Lanciata Polaris Dawn, la prima missione privata a prevedere una passeggiata spaziale condotta da semplici cittadini e non da astronauti professionisti. Il lancio è avvenuto dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida on un razzo Falcon 9 alle 11,23 ora italiana, con circa due ore di ritardo sul programma a causa del maltempo. A bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX sono il miliardario Jared Isaacman, finanziatore del programma Polaris, nel ruolo di comandante, insieme al pilota Scott Poteet e alle specialiste di missione Sarah Gillis e Anna Menon.



