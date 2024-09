La Turchia condanna bombardamento di Israele a Khan Yunis

"Condanniamo il massacro di dozzine di palestinesi in un attacco contro tende di civili nella cosiddetta 'zona umanitaria' di Khan Yunis". Lo afferma il ministero degli Esteri turco in un comunicato. "Il governo genocida di (Benjamin) Netanyahu ha aggiunto un nuovo crimine alla sua lista di crimini di guerra. Coloro che commettono questi crimini saranno ritenuti responsabili di fronte al diritto internazionale. Continueremo a stare al fianco dei palestinesi nella loro marcia per la giustizia e la libertà", si legge nella nota del ministero degli Esteri di Ankara.



