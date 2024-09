Valanga sul Castore, nel massiccio del Rosa, alpinisti coinvolti

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sul Castore, vetta di 4.228 metri nel massiccio del Monte Rosa. A causa del maltempo, l'elicottero del Soccorso alpino valdostano non può intervenire e quindi una squadra di soccorritori si muove via terra dal rifugio Quintino Sella al Felik (3.585 metri). L'incidente si è verificato a quota 3.900 metri. Secondo le prime informazioni raccolte, sono stati coinvolti più alpinisti, diversi dei quali sono riusciti a rimanere in superficie.



