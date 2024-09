L'Osservatorio siriano per i diritti umani in Siria ha riferito che il bilancio delle vittime dell'attacco attribuito a Israele nel nord-ovest della Siria durante la notte è salito a 18, tra cui quattro civili, otto militari siriani e sei persone ancora non identificate. Lo riporta Haartez.

Secondo l'Osservatorio, non è noto se il personale militare fosse al servizio dell'esercito siriano o delle milizie iraniane.



